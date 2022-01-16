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Гордон назвал Шеве команду, в которую точно не стоит идти

Андрей Трофимов
16 января, 20:58
Журналист предостерегает Андрея Шевченко от работы в украинском правительстве. "Тем более с этой командой", – подчеркнул Гордон

Дмитрий Гордон и Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко оказался безработным после отставки с поста главного тренера Дженоа.

Что ему точно не надо сейчас делать, так это идти в украинскую власть.

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Такой совет Шеве дал журналист Дмитрий Гордон в эфире "Хард с Влащенко" на канале Украина24.

"Шевченко на посту министра спорта? Думаю, это не его. Ему надо заниматься футболом. Как только он пойдет во власть, тем более с этой командой, сразу будет провал. Если бы он у меня спросил совет, я бы сказал: ни в коем случае не идти во власть, тем более в этой команде, которая себя уже давно исчерпала", – сказал Дмитрий Гордон.

Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

Дмитрий Гордон. Фото: скриншот

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Отметим, что накануне Шеве сделал предложение президент Украины.

"Андрей Николаевич, Шева. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой..." – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Зеленский и Шевченко / Фото: Офис Президента Украины