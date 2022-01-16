Гордон назвав Шеві команду, в яку точно не варто йти

Дмитро Гордон і Андрій Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Шевченко став безробітним після відставки з посади головного тренера Дженоа.

Що йому точно не треба зараз робити, то це йти в українську владу.

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Таку пораду Шеві дав журналіст Дмитро Гордон в ефірі "Хард з Влащенко" на каналі Україна24.

"Шевченко на посаді міністра спорту? Думаю, це не його. Йому треба займатися футболом. Як тільки він піде у владу, тим більше з цією командою, одразу буде провал. Якби він у мене запитав пораду, я б сказав: у жодному разі не йти у владу, тим більше у цій команді, яка себе вже давно вичерпала", – сказав Дмитро Гордон.

Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

Дмитро Гордон

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Зауважимо, що напередодні Шеві зробив пропозицію президент України.

"Андрій Миколайович, Шева. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому..." – написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.