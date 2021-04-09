Гордись собой и своим телом! Самая красивая баскетболистка прекрасна в роли мамы

В 2020 году одна из самых красивых спортсменок мира, хорватская баскетболистка Антония Мишура-Сандрич, впервые стала мамой. Но сохранила свою чудесную фигуру и балует поклонников фото с очаровательной дочкой. А также решила рассказать, каково ей уже более года в новом статусе.

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"Сила женского тела неописуема, картина показывает, насколько сильна на самом деле женщина, потому что она приносит в мир новую жизнь. Жизнь, о которой она заботилась 9 месяцев. Женщина, которая переживает взлеты и падения, и всегда остается сильная. Быть женщиной и матерью – это на самом деле что-то прекрасное, так что гордись быть женщиной, гордись, потому что ты – мать, гордись собой и своим телом до и после беременности, это все часть материнства", – написала Антония в Instagram

Напомним, что Антонию часто называют самой красивой спортсменкой из Хорватии. Журналисты и фотографы назвали ее Мисс Средиземноморских игр еще в 2009 году, а затем на американском спортивном сайте Bleacher Report хорватку назвали самой красивой конкуренткой на летних Олимпийских играх 2012. После чего эффектная блондинка получила еще немало титулов благодаря внешности.

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