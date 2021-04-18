Гонка Формулы-1 остановлена после жуткой аварии: виновнику тыкнули средний палец

Гран-при Эмилии-Романьи в Формуле-1 было остановлено после аварии с участием пилота Мерседеса Валттери Боттаса и гонщика Уильямса Джорджа Расселла.
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На 33-м круге Расселл пытался обойти Боттаса по внешней траектории, но выехал на мокрую траву, в результате чего его болид занесло на траекторию другого пилота. После столкновения на большой скорости пилоты потеряли управление над болидами и их понесло в отбойник.
По предварительным данным, гонщикам удалось избежать серьезных повреждений. Они самостоятельно смогли покинуть раскуроченные болиды, а Боттас еще и показал своему оппоненту средний палец, когда тот подошел попросить прощения.
Сразу же после аварии организаторы просигнализировали красным флагом об остановке гонки, чтобы убрать обломки болидов с трассы.
Напомним, что гонка началась с очередной аварии Никиты Мазепина. Новичок Формулы-1 умудрился попасть в аварию во второй гонке подряд. Впрочем, сегодня это не помешало ему продолжить гонку.
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