Голова идет кругом! Лидера сборной Украины хотят видеть три европейских гранда

Главный тренер лондонской команды Томас Тухель намерен приобрести у Аталанты Руслана Малиновского, но на полузащитника претендуют ПСЖ и Интер

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Великолепная игра украинца Руслана Малиновского в составе Аталанты в чемпионате Италии привлекла к нему особое внимание сразу нескольких авторитетных клубов. Оказывается, 28-летний уроженец Житомира является приоритетной целью для финалиста Лиги чемпионов – английского Челси.

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О серьезном интересе к Малиновскому сообщает английский таблоид The Sun.

Издание называет украинца волшебником, который забил 9 мячей в 41 матче и помог команде из Бергамо выйти в финал Кубка Италии. В среду Аталанта сразится с Ювентусом. Тем временем, Шевченко рассказал, что думают про Малиновского в Италии. После поражения Лестеру в финале Кубка Англии наставник Челси Томас Тухель поставил Руслана на первое место в списке желаемых приобретений.

Вопрос только в том, сколько готов выложить клуб Романа Абрамовича, ведь контракт Малины с Аталантой действует еще два года. Газета приводит самые дорогие приобретения Челси. Возможно, в список попадет и наш полузащитник.

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Отмечается, что Челси – далеко не единственный гранд, который восхищен игрок Малиновского. Серьезные виды на него имеет французский ПСЖ и миланский Интер – свежеиспеченный чемпион Италии.

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