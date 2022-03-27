Гол украинского бриллианта в Шотландии принес его команде чемпионство

Максиму Кучерявому прочат большое футбольное будущее / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

За пять туров до окончания сезона Кельты Хартс стали чемпионами Лиги 2 – четвертого по силе дивизиона Шотландии. И в этом достижении немалая заслуга 19-летнего украинца Максима Кучерявого.

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Украинский полузащитник вышел на замену в матче против Стенхаузмур и головой замкнул фланговую передачу. Этот мяч стал победным в поединке. За этот гол Макса в команде уже прозвали "бриллиантом".

В новом сезоне Кельты Хартс будут выступать в третьем дивизионе.

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"Никто сегодня не заслужил больше забить победный гол, чем Макс. Смелый паренек с большим будущим в футболе. Сент-Джонстон, у вас растет настоящий мастер", – отреагировали Кельты Хартс на гол Кучерявого.

Отметим, что Максим Кучерявый родился в Киеве и является воспитанником столичной ДЮСШ-15. В январе прошлого года он подписал контракт с шотландским клубом Сент-Джонстон.

Зимой этого года Кучерявый перешел в Кельты Хартс на правах аренды. В Лиге 2 он сыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 пас.

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Из-за военной агрессии России, семье Кучерявого пришлось эвакуироваться из Киева и теперь они в безопасности, сказал Максим в интервью The Scotsman.