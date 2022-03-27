Гол українського діаманта у Шотландії приніс його команді чемпіонство

Максиму Кучерявому пророкують велике футбольне майбутнє / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні
За п'ять турів до закінчення сезону Кельти Хартс стали чемпіонами Ліги 2 – четвертого за силою дивізіону Шотландії. І в цьому здобутку чимала заслуга 19-річного українця Максима Кучерявого.
Читайте також: Боротиметься за золото! Гравець збірної України перебрався до Польщі (відео)
Український півзахисник вийшов на заміну в матчі проти Стенхаузмур та головою замкнув флангову передачу. Цей м'яч став переможним у поєдинку. За цей гол Макса в команді вже прозвали "діамантом".
У новому сезоні Кельти Хартс виступатимуть у третьому дивізіоні.
"Ніхто сьогодні не заслужив більше забити переможний гол, ніж Макс. Сміливий хлопчина з великим майбутнім у футболі. Сент-Джонстоне, у вас росте справжній майстер", – відреагували Кельти Хартс на гол Кучерявого.
Зазначимо, що Максим Кучерявий народився у Києві та є вихованцем столичної ДЮСШ-15. У січні минулого року він підписав контракт із шотландським клубом Сент-Джонстон.
Взимку цього року Кучерявий перейшов до Кельти Хартс на правах оренди. У Лізі 2 він зіграв 8 матчів, забив 1 гол та віддав 1 пас.
Через воєнну агресію Росії сім'ї Кучерявого довелося евакуюватися з Києва, і тепер вона в безпеці, сказав Максим в інтерв'ю The Scotsman.
"Рідним довелося тікати з Києва. Тепер вони в безпечному місці. Дуже щасливий, що вони в безпеці й можуть виходити на зв'язок.
Телефоную їм щодня – просто перевіряю, чи все добре. І не лише з рідними. Я підтримую зв'язок із багатьма людьми в Україні. Дуже пишаюся ними. І сподіваюся, що вони теж пишаються мною".