Главный виновник поражения МЮ в финале Лиги Европы впервые заговорил

Вратарь МЮ Давид де Хеа / Фото: Reuters
Решающий поединок Лиги Европы завершился впечатляющей серией 11-метровых. Один из вратарей, аргентинец Херонимо Рулли из Вильярреала, оказался героем, отбив пенальти от коллеги. А вот испанец Давид де Хеа из Манчестер Юнайтед не сумел помочь команде.
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Примечательно, что де Хеа уже 36 раз подряд не может справиться с 11-метровым. Тем не менее, 30-летний кипер нашел в себе силы зайти в соцсети. Правда, случилось это лишь на следующий день после финала под вечер. На своей страничке в Twitter парень сообщил об усвоенном уроке:
"Падать и вставать. Учиться на собственном опыте, бороться снова и побеждать. Манчестер Юнайтед, спасибо за поддержку".
На фотографии Давид предстал вместе с легендарным тренером команды Алексом Фергюсоном, который также нашел теплые слова для огорченного футболиста. Впрочем, долго грустить вратарю некогда: его ждут в лагере сборной Испании, которая в июне выступит на чемпионате Европы.
Напомним, в английских новостях МЮ приписали победу в Лиге Европы.
Смотрите, как пробивали пенальти футболисты МЮ и Вильярреала:
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