Главное в боксе – ноги. Жена Усика слила в сеть тренировку мужа (фото)

Екатерина и Александр Усики
Супруга Александра Усика Екатерина приоткрыла завесу тайны над тренировками своего любимого. На снимках опубликованных в Instagram украинский чемпион в поте лица наматывает километры на велосипеде.
Кстати, многие эксперты считают, что главный козырь украинца перед соперниками – его выносливость и подвижность. Во многом благодаря работе ног Александр изматывал своих соперников. Поэтому велотренировки несомненно пригодятся нашему чемпиону.
Мы уже рассказывали, что британский супертяж Дэвид Прайс уверен в досрочной победе Усика на Энтони Джошуа. По мнению британца, Александр должен нокаутировать своего соперника.
Напомним, что Александр позвал в свой тренировочный лагерь польского гиганта Дамьяна Кныбу. Польский гусар умеет нокаутировать ударами по воздуху.
Сам поединок Усик – Джошуа должен состоятся 20 августа в Саудовской Аравии. Однако официального объявления боя пока еще не было.