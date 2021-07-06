Главное шоу года пройдет без зрителей: кого пустят на церемонию открытия ОИ-2020

Во время открытия Олимпиады правительство Японии собирается пустить на трибуны 23 июля только VIP-персон, среди которых представители МОК, дипломаты и спонсоры

Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Правительство Японии планирует провести церемонию открытия Олимпийских Игр-2020, которая состоится 23 июля, без обычных зрителей. Ранее болельщикам запретили пить и кричать в Токио.

Как сообщает Asahi Shimbun, на трибуны могут пустить только VIP-персон – представителей Международного олимпийского комитета (МОК), высокопоставленных дипломатов и спонсоров. При этом их количество, вероятно, максимально сократят.

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Также ограничения могут коснуться и закрытия Игр, запланированного на 8 августа. По данным источников в правительстве Японии, соревнования, на которые было продано более 5 тысяч билетов, а также мероприятия, стартующие после 21:00 по местному времени, могут пройти без зрителей.

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Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

Ожидается, что окончательное решение по регламенту посещения спортивных объектов Токио-2020 будет принято 8 июля.

Ранее мы также сообщали, что больного спортсмена не пустили на Олимпиаду-2020 в Токио, а вся команда изолирована.