Гимном России на Олимпиадах будет классическая музыка украинца

Международный олимпийский комитет утвердил гимн для спортсменов РФ, которые будут подниматься на наивысшую ступеньку пьедестала на Играх-2020. Как известно, ранее суд запретил России использовать песню "Катюша" в качестве гимна. Месяц назад Россия нашла новый вариант гимна для Олимпиады.
Фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского – композитора-классика ХІХ века – функционеры одобрили, о чем сообщается на сайте МОК.
К слову, Чайковский – родом из украинского рода козаков с фамилией Чайка. В юности будущий композитор учился в Киево-Могилянской академии и поменял свою фамилию. Его музыку россияне уже "опробовали" на чемпионатах мира по фигурному катанию в Японии и конькобежному спорту в Швеции.
Напомним, российским делегациям не разрешают появляться на международных соревнованиях в форме с национальной символикой из-за массового применения допинга. Также у РФ забрали право на проведение масштабных соревнований.
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Смотрите сюжет о состоянии Национального антидопингового центра:
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