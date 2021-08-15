Гигантская моль прервала бой ММА: изуверская реакция комментатора (видео)

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Twitter

В первом раунде противостояния между канадцем осетинского происхождения Хетагом Плиевым и американцем На-Шоном Барреллом в округе Туника рефери в клетке неожиданно пришлось объявить перерыв и развести бойцов в разные стороны.

Причиной для внеплановой паузы стало вторжение на площадку гигантской моли, пожелавшей, видимо, также поучаствовать в разборках Плиева и Баррелла за чемпионский пояс CFFC 99.

"Скажите мне, что это палец! Только скажите мне, что это снова палец!" – умолял при этом один из комментаторов шоу на ТВ, а второй громко смеялся

По отношению к Хетагу Плиеву такая реакция комментаторов была просто изуверской.

Ведь, напомним, предыдущий бой этого канадца, против американца Девина Гудейла, также неожиданно был остановлен, но по другой причине. По ходу того поединка Плиев заметил, что у него не хватает одного пальца на руке.

Организаторы попросили зрителей в первых рядах поискать его под стульями. В итоге, палец оказался в перчатке канадца. Бойца сразу отвезли в больницу, где ему этот палец пришили.

Что касается поединка Плиева против Баррелла, остановленного из-за вторжения моли, то насекомое прогнали – и бой возобновили. Завершился он нокаутом – в третьем раунде Плиев отключился после левого бокового в исполнении Баррелла.