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Гігантська міль перервала бій ММА: бузувірська реакція коментатора (відео)

Олег Люлька
15 серпня, 21:22
Під час чемпіонського поєдинку Cage Fury Fighting Championship в американському штаті Міссісіпі сталася заминка, подібних до якої змішані єдиноборства ще не знали

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Twitter

У першому раунді протистояння між канадцем осетинського походження Хетагом Плієвим і американцем На-Шоном Барреллом в окрузі Туніка рефері в клітці несподівано довелося оголосити перерву і розвести бійців в різні боки.

Причиною для позапланової паузи стало вторгнення на майданчик гігантської молі, яка побажала, мабуть, також взяти участь в розборках Плієва і Баррелла за чемпіонський пояс CFFC 99.

"Скажіть мені, що це палець! Тільки скажіть мені, що це знову палець!" – благав при цьому один із коментаторів шоу на ТБ, а другий голосно сміявся

Щодо Хетага Плієва така реакція коментаторів була просто бузувірською.

Адже, нагадаємо, попередній бій цього канадця, проти американця Девіна Гудейла, також несподівано був зупинений, але з іншої причини. По ходу того поєдинку Плієв помітив, що у нього не вистачає одного пальця на руці.

Організатори попросили глядачів в перших рядах пошукати його під стільцями. Врешті-решт, палець виявився в рукавичці канадця. Бійця відразу відвезли до лікарні, де йому цей палець пришили.

Що стосується поєдинку Плієва проти Баррелла, зупиненого через вторгнення молі, то комаху прогнали – і бій відновили. Завершився він нокаутом – в третьому раунді Плієв вимкнувся після лівого бокового у виконанні Баррелла.

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