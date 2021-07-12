Герой финала Евро запивал пиво колой на пресс-конференции и заявил: Я заслужил это!

Леонардо Бонуччи эмоционально реагировал на победу / Фото: Reuters
Лучший игрок финала Евро-2020 против Англии (1:1) и самый возрастной автор гола в финалах ЧЕ Леонардо Бонуччи отжег на послематчевой пресс-конференции. Защитник появился в зале с бутылками пива и колы, после чего открыл обе и отхлебнул из каждой.
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34-летний защитник Ювентуса после победы в изматывающей финальной битве над англичанами в серии пенальти удобно устроился на стуле перед журналистами. Сначала с удовольствием сделал глоток пива, а затем попробовал и немного газировки.
"Я это заслужил", — прокомментировал свое поведение Леонардо
Поступок Бонуччи напомнил о случаях с напитками от спонсоров в начале Евро. Сначала на пресс-конференции капитан Португалии Криштиану Роналду убрал со стола бутылки с газировкой, призвав пить воду. Затем француз Поль Погба спрятал пиво, так как является мусульманином и не пьет спиртное. А украинец Андрей Ярмоленко пошутил на эту тему.
Напомним, что "Скуадра адзурра" второй раз в своей истории стала лучшей на континенте. Ранее она выигрывала турнир в 1968 году, а проводится чемпионат Европы по футболу с 1960-го.
Ранее итальянские футболисты поглумились над английской песней после победы на Евро-2020.
Смотрите обзор финала Евро-2020
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