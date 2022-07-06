Геноцид украинского спорта! В бою против фашистов погиб львовский футболист

Петр Гаврылив погиб на войне

Война против России объединила наше спортивное сообщество вокруг помощи Украине. Многие спортсмены помогают в гуманитарном и финансовом плане, а некоторые и вовсе отправились на фронт.

К сожалению, не все возвращаются домой после боев против оккупантов. Как сообщает Львовская ассоциация футбола, в битве за независимость Украины погиб футболист Петр Гаврылив.

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Парню был 21 год, он является воспитанником футбольного клуба Львов. Ранее Петр играл за команды из Львовской области – Ниву-Кордию из Жовтанцев, Динамо-Сокол из Рясного-Руского и Камулу из Романов.

Напомним, что в конце мая во время боев на востоке Украины погиб черкасский боксер Олег Прудкий. Спортсмен был двукратным чемпионом Украины в весовой категории до 60 кг и мастером спорта международного класса.