Геноцид українського спорту! У бою проти фашистів загинув львівський футболіст

Петро Гаврилів загинув на війні

Війна проти Росії об'єднала нашу спортивну спільноту навколо допомоги Україні. Багато спортсменів допомагають у гуманітарному та фінансовому плані, а деякі взагалі вирушили на фронт.

На жаль, не всі вертаються додому після боїв проти окупантів. Як повідомляє Львівська асоціація футболу, у битві за незалежність України загинув футболіст Петро Гаврилів.

Реклама

Читайте також: Від ракетного удару по курорту на Одещині загинув президент футбольного клубу

Хлопцю виповнився 21 рік, він є вихованцем футбольного клубу Львів. Раніше Петро грав за команди зі Львівської області – Ниву-Кордію з Жовтанців, Динамо-Сокіл з Рясного-Руського та Камулу з Романова.

Нагадаємо, що наприкінці травня під час боїв на сході України загинув черкаський боксер Олег Прудкий. Спортсмен був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу.