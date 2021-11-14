Где смотреть гонку Формулы-1. Все трансляции Гран-при Бразилии

Гран-при Бразилии. Где смотреть трансляцию гонки / Фото: Коллаж: Сегодня

Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена продолжится сегодня. Развязка сезона уже близко. На автодроме имени Жозе Карлуса Пасе в Сан-Паулу состоится гонка Гран-при Бразилии.

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Начало гонки – в 19:00 по киевскому времени, завершится она должна около 21:00.

Борьба за титул фактически ведется между двумя гонщиками. Лидирует Макс Ферстаппен из Ред Булл (314.5 очков), в роли догоняющего – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса (293.5 очков).

Третий – еще один пилот Мерседеса Валттери Боттас (188 очков).

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Сегодня Боттас стартует с первой позиции, Ферстаппен со второй, а Хэмилтон – с десятой.

Где смотреть Гран-при Бразилии в Формуле-1:

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Setanta Sports Ukraine

трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)

(в подписке) DAZN (Испания, Япония)

Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)

Spark Sports NZ

V Sport Motor

C More Streaming (Финляндия)

MBC Action

ViaPlay (Дания, Норвегия, Швеция)

Гран-при Бразилии – это 19-й этап чемпионата Формулы-1. Всего в сезоне-2021 будет 22 этапа.

Следующий этап, Гран-при Катара, пройдет 19-21 ноября;

Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится 10-12 декабря.

Напомним, что спринт Формулы-1 после скандалов с грандами выиграл Боттас. Пилот Мерседеса Валттери Боттас начнет с поул-позишн воскресную гонку многострадального Гран-при Бразилии.