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Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
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Где смотреть гонку Формулы-1. Все трансляции Гран-при Бразилии

Андрей Трофимов
14 ноября, 15:46
Расписание трансляций гонки Гран-при Бразилии в Формуле-1 на ТВ и в интернете. Битва Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул чемпиона

Гран-при Бразилии. Где смотреть трансляцию гонки / Фото: Коллаж: Сегодня

Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена продолжится сегодня. Развязка сезона уже близко. На автодроме имени Жозе Карлуса Пасе в Сан-Паулу состоится гонка Гран-при Бразилии.

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Начало гонки – в 19:00 по киевскому времени, завершится она должна около 21:00.

Борьба за титул фактически ведется между двумя гонщиками. Лидирует Макс Ферстаппен из Ред Булл (314.5 очков), в роли догоняющего – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса (293.5 очков).

Третий – еще один пилот Мерседеса Валттери Боттас (188 очков).

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Сегодня Боттас стартует с первой позиции, Ферстаппен со второй, а Хэмилтон – с десятой.

Где смотреть Гран-при Бразилии в Формуле-1:

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  • Setanta Sports Ukraine
  • трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)
  • DAZN (Испания, Япония)
  • Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor
  • C More Streaming (Финляндия)
  • MBC Action
  • ViaPlay (Дания, Норвегия, Швеция)

Гран-при Бразилии – это 19-й этап чемпионата Формулы-1. Всего в сезоне-2021 будет 22 этапа.

  • Следующий этап, Гран-при Катара, пройдет 19-21 ноября;
  • Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится 10-12 декабря.

Напомним, что спринт Формулы-1 после скандалов с грандами выиграл Боттас. Пилот Мерседеса Валттери Боттас начнет с поул-позишн воскресную гонку многострадального Гран-при Бразилии.