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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Де дивитись гонку Формули-1. Усі трансляції Гран-прі Бразилії

Андрій Трофімов
14 листопада, 15:46
Розклад трансляцій гонки Гран-прі Бразилії у Формулі-1 на ТБ та в інтернеті. Битва Макса Ферстаппена та Льюїса Гамільтона за титул чемпіона

Гран-прі Бразилії. Де дивитись трансляцію гонки / Фото: Колаж: Сьогодні

Протистояння Гамільтона та Ферстаппена продовжиться сьогодні. Розв'язка сезону вже близько. На автодромі імені Жозе Карлуса Пасе у Сан-Паулу відбудеться гонка Гран-прі Бразилії.

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Початок гонки – о 19:00 за київським часом, завершиться вона має близько 21:00.

Боротьба за титул фактично ведеться між двома гонщиками. Лідирує Макс Ферстаппен з Ред Булл (314.5 очок), у ролі наздоганяючого – семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон з Мерседеса (293.5 очок).

Третій – ще один пілот Мерседеса Валттері Боттас (188 очок).

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Сьогодні Боттас стартує з першої позиції, Ферстаппен з другої, а Хемілтон – з десятої.

Де дивитись Гран-прі Бразилії у Формулі-1:

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  • Setanta Sports Ukraine
  • трансляція гонки на сервісі OLL.TV (у передплаті)
  • DAZN (Іспанія, Японія)
  • Sky Sport F1 (Італія, Велика Британія)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor
  • C More Streaming (Фінляндія)
  • MBC Action
  • ViaPlay (Данія, Норвегія, Швеція)

Гран-прі Бразилії – це 19-й етап чемпіонату Формули-1. Загалом у сезоні-2021 буде 22 етапи.

  • Наступний етап, Гран-прі Катару, пройде 19-21 листопада;
  • Останній етап сезону, Гран-прі Абу-Дабі, відбудеться 10-12 грудня.

Нагадаємо, що спринт Формули-1 після скандалів із грандами виграв Боттас. Пілот Мерседеса Валттері Боттас розпочне з поул-позишн недільну гонку багатостраждального Гран-прі Бразилії.