"Где раша – там параша". Жена Усика проехалась по оккупантам

"Русский мир" несет только разруху и обнищание / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики устами своих пропагандистов сообщают о некоем освобождении украинских территорий. На самом деле оккупанты уничтожают нормальную жизнь в городах и селах, превращая все в разруху. Людей лишили самых элементарных благ жизни.

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина прокомментировала жизнь украинцев в оккупированных городах.

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"Я удивляюсь этому цинизму и тупизму россиян!!! К вашему, су*а, освобождению люди жили нормально, цивилизованно! Вы пришли и превратили наши города в свои парашные и грязные. Вывод: где раша – там параша. У меня все", – написала Екатерина на своей странице в Instagram.

Отметим, что в оккупированных россиянами городах отсутствует водо- и газоснабжение. Рашисты поставили мобильные душевые палатки, лишив украинских граждан нормальной жизни в собственных квартирах. Люди вынуждены готовить еду во дворах под открытым небом.

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Ранее Екатерина Усик напомнила крымчанам, что они так же ответственны за войну в Украине. Супруга украинского боксера обратилась к жителям полуострова, которые радуются оккупации со стороны России.