"Де раша – там параша". Дружина Усика проїхалася по окупантам

"Російський світ" несе лише розруху та зубожіння / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники вустами своїх пропагандистів повідомляють про якесь визволення українських територій. Насправді окупанти знищують нормальне життя у містах та селах, перетворюючи все на розруху. Людей позбавили найпростіших благ життя.

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина прокоментувала життя українців в окупованих містах.

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"Я дивуюся цьому цинізму і тупізму росіян!!! До вашого, су*а, визволення люди жили нормально, цивілізовано!" Ви прийшли і перетворили наші міста на свої парашні та брудні. Висновок: де раша – там параша. У мене все", – написала Катерина на своїй сторінці у Instagram.

Зазначимо, що в окупованих росіянами містах відсутнє водо- та газопостачання. Рашисти поставили мобільні душові намети, позбавивши українських громадян нормального життя у власних квартирах. Люди вимушені готувати їжу у дворах під відкритим небом.

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Раніше Катерина Усик нагадала кримчанам, що вони також відповідальні за війну в Україні. Дружина українського боксера звернулася до мешканців півострова, які радіють окупації з боку Росії.