Газпром приготовил деньги на покупку героя матча Дания – Уэльс

Датского форварда Дольберга, забившего два мяча в ворота Уэльса, Зенит намерен купить у Ниццы. После такой игры форварда придется хорошо раскошелиться

Герой сборной Дании Дольберг / Фото: Reuters

На приобретение лучшего игрока матча 1/8 Евро Дания – Уэльс 4:0 Каспера Дольберга, записавшего на свой счет дубль, уже приготовили деньги в Зените, которым владеет спонсор УЕФА "Газпром".

Об этом рассказал бывший игрок Зенита и сборной России Андрей Аршавин, слова которого приводит Матч ТВ.

"Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в Зенит. Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в Ницце, а там не так хорошо все у него складывается, поэтому он на рынке. Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть", – заявил Аршавин

Отметим, что Касперу Дольбергу – 23 года. Аналитики Transfermarkt оценивают его в 20 миллионов евро.

При этом в Ницце Дольберг дважды становился жертвой ограбления. В сентябре 2019-го у Каспера украли часы за 70 тысяч евро прямо из командной раздевалки. Позже в краже сознался 18-летний одноклубник датчанина Ламин Диаби, которого выгнали за это из команды.

А прошлой осенью грабители обчистили дом Дольберга в Ницце, вынеся несколько телефонов и около двух тысяч евро, а также угнав его Porsche.

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