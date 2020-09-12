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У игрока сборной Дании украли Porsche и обчистили дом, пока он играл в Лиге наций

12 сентября, 11:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист второй раз за год стал жертвой ограбления

Футболист "Ниццы" Каспер Дольберг стал жертвой ограбления, пока находился в расположении сборной Дании. Вернувшись домой в четверг после матчей Лиги наций, Дольберг обнаружил, что грабители угнали его Porsche, а дом взломан. Преступники забрали несколько телефонов и около двух тысяч евро.

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По сообщениям lequipe.fr, грабители использовали звуковой сигнал доступа, оставленный в автомобиле игрока, чтобы пробраться в дом. Полиция уже начала расследование ограбления.

Интересно, что Дольберг во второй раз за последние годы стал жертвой ограбления. В сентябре 2019-го у Каспера украли часы за 70 тысяч евро прямо из раздевалки "Ниццы". Позже в краже сознался 18-летний одноклубник Ламин Диаби. В итоге клуб разорвал контракт с футболистом, выступавшим в команде с 13 лет.

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Ранее мы писали, что бывшего игрока "Ливерпуля" ограбили и несколько раз ударили ножом. Защитника подкараулили у дома его родственника.

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чемпионат Франции ФК Ницца Каспер Дольберг

Источник: Сегодня|Спорт

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