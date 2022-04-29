Фьюри вернется в ринг ради Усика. У британца контракт еще на два боя в Америке

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел блестящую защиту титула в поединке против Диллиана Уайта. Сразу после боя Цыганский король объявил о завершении профессионально карьеры.

Такой поступок стал неожиданностью для его промоутера Боба Арума. Он все еще надеется, что Фьюри блефует и вернется в ринг ради поединка за абсолютное чемпионство. Тем более у Арума есть аргумент в контракте боксера.

"Если у бойца есть контракт с промоутером, но он решил завершить карьеру, то он имеет право на это. Да, у нас есть контракт на еще два поединка в Америке.

Насколько реально, что он завершит карьеру? Он ведь Тайсон Фьюри. Он сам решает, что ему делать. С ним возможно все что угодно. Но несмотря ни на что, он навсегда останется моим хорошим другом.

Контракт был на пять боев в США. Но в нем есть пункт, что в случае завоевания чемпионского титула, он автоматически пролонгируется еще на один бой. Так что осталось еще два боя в Америке", – цитирует Арума vringe.com.