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Фьюри – торговец блефом. Пьяный чемпион надоедает промоутеру Джошуа

Евгений Щербаков
26 апреля, 08:56
Эдди Хирн признался, что чемпион WBC звонил ему в состоянии алкогольного опьянения и просил номер AJ

Пьяный Фьюри доставал промоутера Эдди Хирна / Фото: Коллаж: Сегодня

Пьяные выходки Тайсона Фьюри возвращаются. После победы нокаутом и защиты титула по версии WBC в супертяжелом весе в бое против Диллиана Уайта "цыганский король" снова взялся за старое.

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О звонке выпившего Тайсона Фьюри рассказал промоутер Энтони Джошуа. Эдди Хирн считает, что чемпион снова блефует, а о завершении карьеры и речи не может быть:

"Я плохо его слышал, так как он был пьян, а я был в ресторане. Он говорил, что хочет позвонить Эй Джею, спрашивал у меня его номер. Думаю, Тайсон просто решил всех подоставать, когда немного выпил и гулял там. Тайсон Фьюри сейчас крайне популярен, и все, что вы скажете о нём негативного, не будет воспринято очень хорошо.

Но я скажу, что Тайсон – великий торговец блефом. Никуда он не уходит. Крупнейшие бои Фьюри впереди. Скажу, что он сейчас лучший супертяж на планете. Надо отдать ему должное. Если говорить о величии, то он вполне может быть великим именно для этого поколения", – сообщает DAZN.

Фьюри пообещал жене больше не драться / Фото: REUTERS

Напомним, что после победного боя Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры, как и обещал жене. Но многие эксперты, промоутеры, действующие и экс-боксеры не верят, что чемпион действительно покинет ринг.