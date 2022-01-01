Фьюри рыдает: Зеленский отдал Усику недостающий пояс

Зеленский отдал Усику титул абсолютного чемпиона мира / Фото: Коллаж: Сегодня

В своем обращении к украинцам Зеленский вспомнил о достижениях наших спортсменов на Олимпиаде, Паралимпиаде и отдельно отметил победу Усика над Энтони Джошуа.

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"А как мы сражались вместе с Усиком против Джошуа? Четыре пояса. Абсолютный чемпион мира", – сказал Зеленский.

Но на самом деле для звания абсолютного чемпиона мира Усику не хватает еще одного пояса – WBC, который принадлежит британцу Тайсону Фьюри.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Но с легкой руки президента бывший пояс Виталия Кличко переходит в Александру. Тайсон, вероятно, рыдает где-то под елкой.

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Кстати, ранее мы приводили самый ожидаемый бой Усика в 2022 году – и это не против Фьюри! Украинского обладателя чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе хотят увидеть в поединке против лучшего боксера независимо от категории Сауля Альвареса.