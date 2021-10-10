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Фьюри против Усика: Джошуа сорвал планы на объединительный бой

Александр Трикиша
10 октября, 08:48
Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что реванш с Энтони Джошуа таки состоится. Британец уже разослал официальное сообщение

Объединительного боя пока не будет / Фото: REUTERS

Сегодня Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC в супертяжелом весе. Но сразу организовать объединительный бой не получится – Джошуа не отпускает Усика.

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"Вчера вечером официально был активирован реванш. Организации получили официальное письмо, что реванш состоится. Поединок за звание абсолютного чемпиона не будет следующим в карьере Александра Усика.

Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Он, возможно, будет следующим у победителя сегодняшнего поединка. Для Александра еще один испытание – необходимо подтвердить статус чемпиона объединенного.

Что касается поединка за звание абсолютного чемпиона – он обязательно состоится. В этом нет никаких сомнений. Причина, что он уже как минимум год обсуждается и попытки его организовать предпринимаются на протяжении года.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

И еще как минимум на протяжении одного года будут предприниматься до тех пор, пока не будет определен чемпион мира в супертяжелом весе, который будет обладать четырьмя поясами сразу", – рассказал Красюк в эфире Megogo перед боем Фьюри с Джошуа.

Также промоутер высказал свое мнение относительно вероятной замены Джошуа на Фьюри. Ранее такой сценарий исключил Эдди Хирн.

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"Боб Арум обратился к Эдди Хирну с предложением дать отступные Джошуа, чтобы с Усиком сразился Фьюри.

На что Джошуа отреагировал отрицательно, Хирн отреагировал отрицательно. Более того, даже Усик отреагировал на это отрицательно.

Усик после боя с Джошуа / Фото: Reuters

Дело не в деньгах. Мы о профессиональном боксе, мы не певцы на сцене. У нас задача собрать пояса, потому что, когда человек собрал пояса – он зарабатывает очень много денег. Как следствие своей работы в ринге", – добавил Красюк.

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