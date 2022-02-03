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"Фьюри побоялся драки с Усиком, а Джошуа – нет". Чем украинец напугал соперников?

Сергей Шаховец
3 февраля, 08:39
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа решительно настроен отобрать титулы у Александра Усика

Дату реванша огласят в конце января / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF украинец Александр Усик готовится к дебюту в большом футболе. А его соперник в реванше Энтони Джошуа решил, что теперь возьмет его "голыми руками".

Промоутер британца Эдди Хирн считает, что Эй-Джей совершил подвиг, когда согласился на реванш с Усиком. Многие отказались бы от схватки с таким соперником.

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"Нет другого пути, только реванш с Усиком. Единственный другой вариант, на который я смотрел, это поединок за абсолютного чемпиона между Усиком и Фьюри, потому что там были большие деньги. Была эта сделка, но другого соперника мы не рассматривали.

Джошуа хочет боя с Усиком, именно поэтому он сделал изменения в своем тренерском штабе. Когда в прошлый понедельник мы говорили по поводу отступных, он сказал мне: "Я побью Усика". Потом я его спросил: "Ты же еще не начал работать со своим новым тренером?" Он ответил: "Я побью его и без тренера".

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Так что у Энтони боевой настрой, но ему предстоит тяжелый поединок. И об этом знает тот же Тайсон Фьюри. Поэтому он и не хотел драться с Александром вот так вот – с корабля на бал. Усик очень хорош. Надеюсь, Джошуа отдадут должное за то, что не избегает реванша.

Как считаете, многие бы взяли реванш с Усиком на месте Энтони? Многие и вовсе сбросили бы титул WBO, чтобы не пересекаться с таким претендентом. А Джошуа хотел с ним драться. А теперь хочет незамедлительный реванш", – цитирует Хирна vringe.com.

Напомним, что 3 февраля Александр Усик сыграет за житомирское Полесье на турнире Winter Cup в Турции.

Усик стал футболистом Полесья / Фото: Instagram

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А вот точная дата реванша с Джошуа до сих пор неизвестна. По словам Александра Красюка, наиболее вероятные сроки поединка Усика с Джошуа – конец мая – начало июня. Вариантами места проведения реванша называются Лондон, Саудовская Аравия и, с куда меньшими шансами, Киев.

Усик vs Джошуа: впереди – реванш / Фото: Getty Images