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Фьюри отказался сесть на пятую точку: промоутер раскрыл причину срыва боя с Усиком

Олег Люлька
1 февраля, 18:47
Уоррен назвал Джошуа главным виновником срыва мегафайта Усик – Фьюри, но затронул и украинского боксера

Фьюри и Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Разборки по поводу срыва весеннего боя Усик – Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте продолжаются.

Напомним, Тайсон Фьюри уже успел обвинить в этом всех и вся, включая Александра Усика, назвав того трусом.

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В ответ менеджер украинского боксера Эгис Климас назвал Фьюри человеком, "не давшим этому поезду тронуться". "Кричать и болтать – это дешево, Тайсон", – укорил Цыганского короля Климас.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Почему же бой Усик – Фьюри сорвался?

"Мне сказали, что Усик будет готов биться лишь в конце мая. Что же в это время делать Тайсону? Сидеть на пятой точке?" – возмутился сегодня Фрэнк Уоррен, со-промоутер Цыганского короля.

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

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"С Климасом же у Фьюри не было никаких проблем. В последний момент этой сделке помешал Джошуа, который пришел и запросил дополнительные пять миллионов долларов отступных. Тайсон сказал: "Хватит, я больше не хочу об этом слышать". Так и было. Все усердно работали, чтобы заключить сделку по бою Фьюри – Усик, но когда Джошуа запросил дополнительные деньги, это стало последней каплей", – сказал Уоррен каналу iFL TV.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Теперь в апреле Фьюри будет защищать титул WBC в бою с Диллианом Уайтом.

Позже, не исключено, аж в июне проведут реванш Усик и Джошуа.

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В конце 2022 года победители этих боев могут встретиться в битве за звание короля супертяжелого дивизиона.

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