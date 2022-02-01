Ф'юрі відмовився сісти на п'яту точку: промоутер розкрив причину зриву бою з Усиком

Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Розбірки з приводу зриву весняного бою Усик – Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті тривають.
Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі вже встиг звинуватити в цьому геть усіх, включно з Олександром Усиком, назвавши того боягузом.
У відповідь менеджер українського боксера Егіс Клімас назвав Ф'юрі людиною, яка "не дала цьому потягу рушити". "Кричати і балакати – це дешево, Тайсоне", – дорікнув Циганському королю Клімас.
Чому ж бій Усик – Ф'юрі зірвався?
"Мені сказали, що Усик буде готовий битися лише наприкінці травня. Що ж робити Тайсону? Сидіти на п'ятій точці? – обурився сьогодні Френк Воррен, співпромоутер Циганського короля.
"З Клімасом же у Ф'юрі не було жодних проблем. В останній момент цій угоді перешкодив Джошуа, який прийшов і запросив додаткові п'ять мільйонів доларів відступних. Тайсон сказав: "Годі, я більше не хочу про це чути". Так і було. Ми всі старанно працювали, щоб укласти угоду про бій Ф'юрі – Усик, але коли Джошуа запросив додаткові гроші, це стало останньою краплею", – сказав Воррен каналу iFL TV.
Тепер у квітні Ф'юрі захищатиме титул WBC у бою з Ділліаном Вайтом.
Пізніше, не виключено, аж у червні проведуть реванш Усик та Джошуа.
Наприкінці 2022 року переможці цих боїв можуть зустрітися у битві за звання короля суперважкого дивізіону.
Дивіться, як Усик здолав Джошуа у вересні