30 января 17:00 Онлайн
Египет --
Марокко --
31 января 16:00
Шахтер --
Црвена Звезда --
31 января 17:00 Онлайн
Динамо --
Лудогорец --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Сити --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Фьюри испугался Усика: промоутер Тайсона ответил

Андрей Трофимов
30 января, 19:29
Представитель Фьюри обозвал болтуном промоутера Энтони Джошуа, назвавшего причиной срыва боя Тайсона с Александром Усиком трусость Цыганского короля

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Со-промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен отреагировал на заявление промоутера Энтони Джошуа Эдди Хирна о том, что Цыганский король побоялся драться с Александром Усиком. И, дескать, поэтому мегафайт Фьюри – Усик сорвался.

"Это невообразимая глупость, – приводит слова Уоррена Mirror. – Я даже отвечать на это не буду, потому что это невероятно глупо. Пока все это продолжалось, я неоднократно говорил, что Хирн не может перестать болтать. Он постоянно болтает. Мы уже проходили через это в ситуации с Джошуа и Тайсоном, когда он говорил, что контракты будут на следующей неделе и так далее. Это его стиль".

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Реклама

"В действительности же мы выложили 41 миллион долларов, чтобы организовать поединок Фьюри против его бойца Диллиана Уайта, если Хирн, конечно, все еще работает с ним", – добавил Уоррен.

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

Ранее Эдди Хирн заявил: "Я разговаривал с Алексом Красюком (промоутером украинца) – они чувствуют, что Фьюри слился с боя против Усика".

Отметим, что бой Фьюри – Уайт должен состояться в апреле, реванш Усик – Джошуа, не исключено, пройдет аж в июне. Победители этих поединков в конце года могут встретиться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.