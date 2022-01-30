Фьюри испугался Усика: промоутер Тайсона ответил

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Со-промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен отреагировал на заявление промоутера Энтони Джошуа Эдди Хирна о том, что Цыганский король побоялся драться с Александром Усиком. И, дескать, поэтому мегафайт Фьюри – Усик сорвался.

"Это невообразимая глупость, – приводит слова Уоррена Mirror. – Я даже отвечать на это не буду, потому что это невероятно глупо. Пока все это продолжалось, я неоднократно говорил, что Хирн не может перестать болтать. Он постоянно болтает. Мы уже проходили через это в ситуации с Джошуа и Тайсоном, когда он говорил, что контракты будут на следующей неделе и так далее. Это его стиль".

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

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"В действительности же мы выложили 41 миллион долларов, чтобы организовать поединок Фьюри против его бойца Диллиана Уайта, если Хирн, конечно, все еще работает с ним", – добавил Уоррен.

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

Ранее Эдди Хирн заявил: "Я разговаривал с Алексом Красюком (промоутером украинца) – они чувствуют, что Фьюри слился с боя против Усика".

Отметим, что бой Фьюри – Уайт должен состояться в апреле, реванш Усик – Джошуа, не исключено, пройдет аж в июне. Победители этих поединков в конце года могут встретиться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.