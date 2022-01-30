Ф'юрі злякався Усика: промоутер Тайсона відповів

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Співпромоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен відреагував на заяву промоутера Ентоні Джошуа Едді Гірна про те, що Циганський король побоявся битися з Олександром Усиком. І, мовляв, тому мегафайт Ф'юрі – Усик зірвався.

"Це неймовірна дурість, – наводить слова Воррена Mirror. – Я навіть відповідати на це не буду, бо це неймовірно безглуздо. Поки все це тривало, я неодноразово казав, що Гірн ніяк не припине балакати. Він постійно балакає. Ми вже проходили через це в ситуації з Джошуа та Тайсоном, коли він казав, що контракти будуть наступного тижня і таке інше. Це його стиль".

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

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"Насправді ж ми виклали 41 мільйон доларів, щоб організувати поєдинок Ф'юрі проти його бійця Ділліана Вайта, якщо Гірн, звісно, досі ще працює з ним", – додав Воррен.

Френк Воррен і Тайсон Ф'юрі

Раніше Едді Гірн заявив: "Я розмовляв з Алексом Красюком (промоутером українця) – вони відчувають, що Ф'юрі злився з бою проти Усика".

Зазначимо, що бій Фьюрі – Вайт має відбутися у квітні, реванш Усик – Джошуа, ймовірно, проведуть аж у червні. Переможці цих поєдинків наприкінці року можуть зустрітися за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.