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27 ноября 00:00
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Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
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Фьюри это не понравится! Костя Цзю высказался об Усике

Олег Люлька
14 ноября, 17:08
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, что ему импонирует Александр Усик, и тому по силам стать королем хэвивейта

Усик и Цзю / Фото: Reuters

По мнению легендарного российско-австралийского боксера Кости Цзю, у Александра Усика есть все шансы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, для этого Усику нужно в марте-апреле одолеть в реванше Энтони Джошуа, а затем в конце следующего года разделаться с Тайсоном Фьюри.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Александр мне нравится и как боксер, и как человек. Импонируют его ценности. Он уже достиг многого, но сейчас может стать еще и абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Верю в него", – сказал об Усике Костя Цзю в интервью РБК Спорт.

Ранее Костя Цзю говорил, что рассматривает потенциальное противостояние Фьюри – Усик в двух параллелях.

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"Первая – это технически и тактически. Здесь лучше Усик. А вторая – зрелищность и характер. В этом плане предпочтительней Фьюри", – утверждал Цзю.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Также мы рассказывали, что сын Цзю повторил фокус Усика с монетами. Ловкости их рук можно только позавидовать.

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