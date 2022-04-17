Футбольный взвод ВСУ! Игроки и тренеры клуба Первой лиги приняли присягу

Был футбольный клуб стал армейский взвод. Прикарпатье из Ивано-Франковска почти в полном составе приняло присягу Вооруженных сил Украины.

Игроки и тренеры команды проявили патриотизм, и, несмотря на определенный страх, пошли служить на верность народу Украины.

Присягу принимали под пристальным внимание президента УАФ Андрея Павелко.

Футболисты приняли коллективное решение, сообщает ФутболNEWS. Пока игроки проходят специальную подготовку, но уже и охраняют военные объекты в караулах. Первыми впечатлениями от службы поделился хавбек Прикарпатья Василий Цюцюра.

"Был страх не только служить, был страх не мешать, потому что здесь профессионалы своего дела. Они хорошо знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. Это так же как и взять футболиста в армию, ничего не умеющего. Именно это немного сдерживало – не быть обузой.

Но когда нам военный комиссар объяснил, что нас будут постепенно готовить, дадут азы и покажут, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли решение и вступили в ВСУ.

Нас уже познакомили с автоматом: научили разбирать, чистить и стрелять. Всё постепенно. Заходим в караул, несем службу."