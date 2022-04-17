Футбольний взвод ЗСУ! Гравці та тренери клубу Першої ліги склали присягу

Був футбольний клуб, став армійський взвод. Прикарпаття з Івано-Франківська, майже у повному складі, склало присягу Збройних сил України.

Гравці та тренери команди виявили патріотизм, і, незважаючи на певний страх, пішли служити на вірність народу України.

Присягу складали під пильним наглядом президента УАФ Андрія Павелка.

Футболісти ухвалили колективне рішення, повідомляє ФутболNEWS. Поки що гравці проходять спеціальну підготовку, але вже й охороняють військові об'єкти. Першими враженнями від служби поділився хавбек команди Василь Цюцюра:

"Був страх не лише служити, був страх не заважати, бо тут професіонали своєї справи. Вони добре знають, чим займатися. Це як взяти у професійну команду футболіста з району, він лише заважатиме. Це так само як і взяти футболіста в армію, який нічого не вміє. Саме це трохи стримувало – не бути тягарем.

Але коли нам військовий комісар пояснив, що нас поступово готуватимуть, дадуть ази та покажуть, як тримати зброю, воювати та захищати Україну, ми ухвалили рішення та вступили до ЗСУ.

Нас уже познайомили з автоматом: навчили розбирати, чистити та стріляти. Все поступово. Заходимо у варту, несемо службу."