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Футбольный сезон 2022-2023: когда стартуют топ-чемпионаты в Европе

Анатолий Дерека
8 июля, 15:08
Уже в середине июля нас ждет начало новых национальных чемпионатов сезона 2022-2023. Рассказываем о датах старта сезона

Сезон 2022/2023 близок к старту

Уже скоро стартует новый футбольный сезон по всей Европе. В этом году он начнется раньше, поскольку в ноябре-декабре игроки уедут на ЧМ-2022 в Катаре.

Несмотря на войну, чемпионат Украины должен начаться 20 августа и пройти на территории нашей страны. В свою очередь Суперкубок будет отменен, ведь в прошлом году так и не определились чемпион и обладатель Кубка страны.

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В других же лигах Европы чемпионаты начнут проводиться уже с середины июля. Первыми стартуют турниры в Польше и Швейцарии. Что же касается ТОП-5 лиг, то их начало намечено на начало-середину августа.

СТРАНАСУПЕРКУБОКНАЧАЛО ЧЕМПИОНАТАКОНЕЦ ЧЕМПИОНАТА
ПольшаЛех – Ракув (9 июля)15 июля 202227 мая 2023
Швейцария-16 июля 202229 мая 2023
Австрия-22 июля 202228 мая 2023
БельгияБрюгге – Гент (17 июля)22 июля 202228 мая 2023
Чехия-30 июля 202228 мая 2023
Шотландия-30 июля 202228 мая 2023
АнглияМанчестер Сити – Ливерпуль (30 июля)5 августа 202228 мая 2023
ГерманияБавария – Лейпциг (30 июля)5 августа 202227 мая 2023
НидерландыАякс – ПСВ (30 июля)5 августа 202228 мая 2023
ПортугалияПорту – Тондела (30 августа)7 августа 202228 мая 2023
ТурцияТрабзонспор – Сивасспор (30 июля)7 августа 202228 мая 2023
ФранцияПСЖ – Нант (31 июля)7 августа 20223 июня 2023
ИспанияБетис – Барселона / Реал – Валенсия (11-15 января)12 августа 20224 июня 2023
ИталияМилан – Интер (18 января)13 августа 20224 июня 2023
Греция-20 августа 202214 мая 2023