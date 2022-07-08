Футбольный сезон 2022-2023: когда стартуют топ-чемпионаты в Европе

Сезон 2022/2023 близок к старту

Уже скоро стартует новый футбольный сезон по всей Европе. В этом году он начнется раньше, поскольку в ноябре-декабре игроки уедут на ЧМ-2022 в Катаре.

Несмотря на войну, чемпионат Украины должен начаться 20 августа и пройти на территории нашей страны. В свою очередь Суперкубок будет отменен, ведь в прошлом году так и не определились чемпион и обладатель Кубка страны.

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В других же лигах Европы чемпионаты начнут проводиться уже с середины июля. Первыми стартуют турниры в Польше и Швейцарии. Что же касается ТОП-5 лиг, то их начало намечено на начало-середину августа.