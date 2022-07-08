Футбольний сезон 2022-2023: коли стартують топ-чемпіонати у Європі

Сезон 2022/2023 близький до старту

Незабаром стартує новий футбольний сезон по всій Європі. Цього року він розпочнеться раніше, оскільки у листопаді-грудні гравці поїдуть на ЧС-2022 у Катарі.

Попри війну, чемпіонат України має розпочатися 20 серпня та пройти на території нашої країни. У свою чергу Суперкубок буде скасовано, адже минулого року так і не визначились чемпіон та володар Кубка країни.

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В інших лігах Європи чемпіонати почнуть проводитися вже з середини липня. Першими стартують турніри у Польщі та Швейцарії. Що ж до ТОП-5 ліг, то їх початок намічено на початок-середину серпня.