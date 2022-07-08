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Футбольний сезон 2022-2023: коли стартують топ-чемпіонати у Європі

Анатолій Дерека
8 липня, 15:08
Вже в середині липня на нас чекає початок нових національних чемпіонатів сезону 2022-2023. Розповідаємо про дати старту сезону

Сезон 2022/2023 близький до старту

Незабаром стартує новий футбольний сезон по всій Європі. Цього року він розпочнеться раніше, оскільки у листопаді-грудні гравці поїдуть на ЧС-2022 у Катарі.

Попри війну, чемпіонат України має розпочатися 20 серпня та пройти на території нашої країни. У свою чергу Суперкубок буде скасовано, адже минулого року так і не визначились чемпіон та володар Кубка країни.

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В інших лігах Європи чемпіонати почнуть проводитися вже з середини липня. Першими стартують турніри у Польщі та Швейцарії. Що ж до ТОП-5 ліг, то їх початок намічено на початок-середину серпня.

КРАЇНА СУПЕРКУБОК ПОЧАТОК ЧЕМПІОНАТУ КІНЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ
Польща Лех – Ракув (9 липня)15 липня 202227 травня 2023
Швейцарія -16 липня 202229 травня 2023
Австрія -22 липня 202228 травня 2023
Бельгія Брюгге – Гент (17 липня)22 липня 202228 травня 2023
Чехія -30 липня 202228 травня 2023
Шотландія -30 липня 202228 травня 2023
Англія Манчестер Сіті – Ліверпуль (30 липня)5 серпня 202228 травня 2023
Німеччина Баварія – Лейпциг (30 липня)5 серпня 202227 травня 2023
Нідерланди Аякс – ПСВ (30 липня)5 серпня 202228 травня 2023
Португалія Порту – Тондела (30 серпня)7 серпня 202228 травня 2023
Туреччина Трабзонспор – Сівасспор (30 липня)7 серпня 202228 травня 2023
Франція ПСЖ – Нант (31 липня)7 серпня 20223 червня 2023
Іспанія Бетіс – Барселона / Реал – Валенсія (11-15 січня)12 серпня 20224 червня 2023
Італія Мілан-Інтер (18 січня)13 серпня 20224 червня 2023
Греція -20 серпня 202214 травня 2023