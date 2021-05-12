Футбольный матч перенесли из-за VAR: фургон с техникой застрял в пробке

Фургон с системой VAR застрял в пробке и опоздал к началу матча чемпионата Бельгии. Футболисты вынуждены были ждать, пока специалисты настроят технику

/ Фото: AFP

Начало матча чемпионата Бельгии между Генком и Андерлехтом нашего Богдана Михайличенко пришлось перенести на 15 минут из-за комической ситуации. Фургон с системой VAR, который должен был работать на встрече, застрял в пробке.

Компания, ответственная за доставку фургона, вынуждена была сделать большой крюк, чтобы добраться до точки назначения. Из-за задержки в пути специалисты не смогли вовремя настроить технику, пишет hln.be.

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Кстати, как мы писали ранее, система VAR не работает в отборе на чемпионат мира: УЕФА назвал причину. Функционеры не смогли ввести систему в действие из-за коронавируса.

А недавно в чемпионате Украины судья вернул команды из раздевалок, чтобы показать красную карточку. Подобного тому, что произошло в матче Заря – Рух, в украинской Премьер-лиге еще не случалось.