Футболисты сборной Украины во время гимна показали последствия войны (видео)

Надо показывать всему миру, что делает Россия в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

На чемпионате Европы по мини-футболу сборная Украины в 1/8 финала встречалась с командой Франции.

На поле наши футболисты вышли с большими фотографиями, на которых были изображены зверства российских оккупантов на территории Украины.

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Фото игроки держали во время исполнения национальных гимнов, так что их мог увидеть весь мир.

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К сожалению, наша команда минимально уступила Франции – 0:1 и прекратила свои выступления на чемпионате Европы.

Напомним, в классическом футболе вчера сборная Украины стартовала в Лиге наций. На выезде украинцы обыграли Ирландию.