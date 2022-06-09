9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Футболисты сборной Украины во время гимна показали последствия войны (видео)

Андрей Трофимов
9 июня, 08:51
Игроки национальной команды перед матчем Евро-2022 показали фотографии, на которых запечатлены ужасные последствия войны

Надо показывать всему миру, что делает Россия в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

На чемпионате Европы по мини-футболу сборная Украины в 1/8 финала встречалась с командой Франции.

На поле наши футболисты вышли с большими фотографиями, на которых были изображены зверства российских оккупантов на территории Украины.

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Фото игроки держали во время исполнения национальных гимнов, так что их мог увидеть весь мир.

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К сожалению, наша команда минимально уступила Франции – 0:1 и прекратила свои выступления на чемпионате Европы.

Напомним, в классическом футболе вчера сборная Украины стартовала в Лиге наций. На выезде украинцы обыграли Ирландию.