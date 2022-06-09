9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Футболісти збірної України під час гімну показали наслідки війни (відео)

Андрій Трофімов
9 червня, 08:51
Гравці національної команди перед матчем Євро-2022 показали фотографії, на яких знято жахливі наслідки війни

Треба показати всьому світові, що робить Росія в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

На чемпіонаті Європи з мініфутболу збірна України в 1/8 фіналу зустрічалася з командою Франції.

На поле наші футболісти вийшли з великими фотографіями, на яких було зображено звірства російських окупантів на території України.

Реклама

Читайте також: Зомбі моляться на карлика-дебіла Володеньку! Правда про росіян від легенди Динамо

Фото гравці тримали під час виконання національних гімнів, тому їх міг побачити весь світ.

Реклама

На жаль, наша команда мінімально поступилася Франції – 0:1 і припинила свої виступи на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, у класичному футболі вчора збірна України стартувала у Лізі націй. На виїзді українці обіграли Ірландію.