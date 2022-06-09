Футболісти збірної України під час гімну показали наслідки війни (відео)

Треба показати всьому світові, що робить Росія в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
На чемпіонаті Європи з мініфутболу збірна України в 1/8 фіналу зустрічалася з командою Франції.
На поле наші футболісти вийшли з великими фотографіями, на яких було зображено звірства російських окупантів на території України.
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Фото гравці тримали під час виконання національних гімнів, тому їх міг побачити весь світ.
На жаль, наша команда мінімально поступилася Франції – 0:1 і припинила свої виступи на чемпіонаті Європи.
Нагадаємо, у класичному футболі вчора збірна України стартувала у Лізі націй. На виїзді українці обіграли Ірландію.