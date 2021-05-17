Футболисты хлопали болельщикам, сорвавшим матч пиротехникой: что вообще происходит?

Фанаты ворвались на стадион во время матча Фейеноорд – Валвейк и забросали поле пиротехникой, а в ответ футболисты встретили их поступок аплодисментами

Болельщики Фейеноорда забросали поле пиротехникой / Фото: Getty Images

Матч чемпионата Нидерландов между Фейеноордом и Валвейком (3:0) был прерван после того, как на трибуны стадиона ворвались болельщики в масках и зажгли пиротехнику. Отметим, что матч проходил без зрителей.

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Несколько десятков болельщиков запускали фейерверки и бросали на поле файера, в результате чего поле затянуло дымом. Главный арбитр вынужден был остановить поединок. В итоге игра продолжилась только спустя 10 минут, пишет dailymail.

Тем не менее футболисты Фейеноорда не разозлились на своих болельщиков, а наоборот, поддержали их поступок аплодисментами. Позже служба безопасности призналась, что после этого поступка фанаты быстро успокоились и покинули арену.

Вероятнее всего, фанаты хотели донести игрокам свое недовольство из-за слабых результатов команды в текущем сезоне. Фейеноорд финишировал в регулярном чемпионате на пятом месте и не сможет побороться за золотые медали, хотя у них есть шанс пробиться в Лигу Европы.

Как мы писали накануне, ультрас сорвали матч Кривбасс – Металлург. Фанат бегал за судьей с палкой. Запорожские фанаты, недовольные назначением двух пенальти в ворота своей команды, прорвались на поле – даже полицейский кордон их не остановил.