Футболисты Динамо развлекались в резиденции Януковича

Николай Шапаренко и Ахмед Алибеков отдыхали в Межигорье, футболисты катались по парку на электроскутерах, чем поделились в соцсетях.

Футболисты киевского Динамо Николай Шапаренко и Ахмед Алибеков отдыхали в Межигорье. Бывшей резиденции Виктора Януковича. Сейчас она открыта для экскурсий.

Читайте также: 2 фунта – такую премию получил футболист за вечный рекорд Англии

Футболисты катались по парку на электроскутерах, о чем рассказали в соцсетях.

Реклама

Ранее мы писали, что Вербич пообещал стать Монатиком и станцевать, если Динамо станет чемпионом.

Напомним, что 17 апреля в 22 туре чемпионата Украины пройдет центральный поединок второго круга между донецким Шахтером и киевским Динамо. Впервые трансляция матча Премьер-лиги будет доступна для просмотра в других странах по системе pay-per-view. Начало встречи на НСК Олимпийский – в 19:30. В случае победы Динамо, киевлян можно будет поздравлять с чемпионством.