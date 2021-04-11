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Футболистов посадят на прививки ради участия в Евро-2020

11 апреля, 15:02

Александр Трикиша

УЕФА рассматривает несколько способов борьбы с распространением коронавируса

УЕФА может обязать футболистов делать прививки от коронавируса для участия в Евро-2020. Сейчас организация занята созданием нового протокола безопасности в отношении борьбы с пандемией на чемпионате Европы.

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Другим вариантом может стать обязательное предоставление игроком-участником Евро-2020 результатов тестирования на антитела. К слову, такие же условия могут выдвинуть и болельщикам, но окончательное решение пока не принято, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее мы сообщали, что Дублин могут лишить права принимать матчи Евро-2020. Потом пришло сообщение из Италии. Местные власти не готовы пускать болельщиков на трибуны. А ведь в Риме запланировано открытие Евро-2020.

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Источник: Сегодня|Спорт

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