Футболиста России унесли с поля на носилках во время Евро-2020. Он не смог встать на ноги

Защитник ЦСКА и российской сборной Марио Фернандес неудачно приземлился на спину в матче второго тура с Финляндией на стадионе в Санкт-Петербурге

Марио Фернандес покинул поле на носилках / Фото: Reuters

На чемпионате Европы-2020 только стартовал второй тур, а травмы продолжают настигать игроков. Так, уже в середине первого тайма против Финляндии вынужден был сделать первую замену главный тренер сборной России Черчесов. Онлайн Финляндия – Россия идет на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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После атаки России на 22-й минуте защитник ЦСКА Марио Фернандес неудачно приземлился на спину. Натурализованный бразилец не смог подняться с газона, и на поле тут же выбежали медики, которые унесли футболиста с поля на носилках на 25-й минуте. Вместо 30-летнего Фернандеса вышел Вячеслав Караваев.





Фото Reuters

Как стало известно позже, у Марио Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

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Напомним, что на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу России. Несмотря на несколько неплохих моментов в атаке у Финляндии, уже в добавленное к первому тайму время хозяев выручило индивидуальное мастерство игрока Аталанты Алексея Миранчука.

Смотрите видео гола и обзор матча Финляндия – Россия на Евро-2020.

Напомним, что в первом туре Евро-2020 Россия в первом туре была разбита Бельгией 0:3, показав очень бледную игру.