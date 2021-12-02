3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Футболист, у которого остановилось сердце на Евро-2020, провел первую тренировку

Любомир Луканюк
2 декабря, 16:53
Полузащитник Интера Кристиан Эриксен вынужден тренироваться в Дании, поскольку в Италии ему запрещают играть в футбол

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Спустя 173 дня после остановки сердца Кристиан Эриксен пробежался трусцой и немного попинал мяч.

В первом тайме матча Дания – Финляндия на Евро-2020 Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи и партнеры по команде пытались его реанимировать на протяжении десятка минут. У Эриксена остановилось сердце. К счастью, Кристиана удалось спасти.

Реклама

29-летний футболист на контракте у миланского Интера. Но по законам Италии Кристиану запрещено выходить на поле в Серии А, так как после Евро-2020 ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

Тем не менее, футболист сумел договориться с датским клубом Оденсе, за который выступал в период с 2005 по 2008 год о том, чтобы тренироваться вместе с игроками команды.

Реклама

Продолжит ли карьеру Эриксен пока неизвестно.

Кристиан Эриксен перешел в Интер в начале 2020 года из Тоттенхэма. Сумма трансфера составила 27 млн евро. В общей сложности он провел в Милане 60 матчей и забил 8 голов. Отметим, что контракт Эриксена с Интером действует до 2024 года.

Реклама