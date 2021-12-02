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11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Футболіст, у якого зупинилося серце на Євро-2020, провів перше тренування

Любомир Луканюк
2 грудня, 16:53
Півзахисник Інтера Крістіан Еріксен змушений тренуватися у Данії, оскільки в Італії йому забороняють грати у футбол

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

Через 173 дні після зупинки серця Крістіан Еріксен пробігся підтюпцем і трохи побив м'яч.

У першому таймі матчу Данія – Фінляндія на Євро-2020 Еріксен знепритомнів прямо на полі. Лікарі та партнери по команді намагалися його реанімувати протягом десятка хвилин. У Еріксена зупинилося серце. На щастя, Кристіана вдалося врятувати.

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29-річний футболіст на контракті у міланського Інтера. Але за законами Італії Крістіану заборонено виходити на поле у Серії А, оскільки після Євро-2020 йому встановили кардіовертер-дефібрилятор.

Тим не менш, футболіст зумів домовитися з данським клубом Оденсе, за який виступав у період з 2005 по 2008 рік, щоб почати тренуватися разом із гравцями команди.

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Чи продовжить кар'єру Еріксен наразі невідомо.

Кристіан Еріксен перейшов до Інтеру на початку 2020 року з Тоттенгема. Сума трансферу склала 27 млн євро. Загалом він провів у Мілані 60 матчів та забив 8 голів. Відмітимо, що контракт Еріксена з Інтером діє до 2024 року.

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