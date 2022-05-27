Футболист сборной Украины продолжит карьеру в Америке

Илья Шевцов продолжит карьеру в США

Американский футбольный клуб Шарлотт Индепенденс объявил о переходе украинского нападающего Ильи Шевцова из Десны. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте клуба. Детали контракта не разглашаются.

Ранее мы сообщали, что черниговский клуб может пропустить следующий сезон из-за вторжения российской армии.

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"Я видел несколько матчей клуба и уверен, что у нас очень сильная команда. Я приехал сюда, чтобы побеждать и уже не могу дождаться, когда начну играть", – заявил Шевцов.

22-летний нападающий начинал в херсонском Кристалле. Был на контракте в Шахтере, а в этом сезоне выступал за Десну. Провел 12 матчей в УПЛ, отдал 1 результативную передачу.

Кроме того, сыграл четыре матча и забил один гол за молодежную сборную Украины.

Шарлотт Индепенденс – лидер USL League One, это третий по силе дивизион чемпионата США.