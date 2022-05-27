Футболіст збірної України продовжить кар'єру в Америці

Ілля Шевцов продовжить кар'єру в США

Американський футбольний клуб Шарлотт Індепенденс оголосив про перехід українського нападаючого Іллі Шевцова з Десни. Відповідне повідомлення з'явилось на офіційному сайті клубу. Деталі договору не розголошуються.

Раніше ми повідомляли, що чернігівський клуб може пропустити наступний сезон через вторгнення російської армії.

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"Я бачив кілька матчів клубу та впевнений, що у нас дуже сильна команда. Я приїхав сюди, щоб перемагати і вже не можу дочекатися, коли почну грати", – заявив Шевцов.

22-річний нападник розпочинав у херсонському Кристалі. Був на контракті у Шахтарі, а цього сезону виступав за Десну. Провів 12 матчів в УПЛ, віддав 1 результативну передачу.

Крім того, зіграв чотири матчі та забив один гол за молодіжну збірну України.

Шарлотт Індепенденс – лідер USL League One, це третій за силою дивізіон чемпіонату США.