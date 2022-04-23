Клуб УПЛ на грани исчезновения? Президент Десны сообщил грустные новости

Клуб Украинской премьер-лиги рискует пропустить сезон, а может и вообще прекратить существование. Причина – Десна осталась без клубной инфраструктуры и футбольной арены.Российская армия разбомбила стадион имени Гагарина. Пострадали и другие объекты команды, без которых будет сложно существовать.
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Такие печальные новости сообщил президент черниговцев Владимир Левин.
Владелец футбольного клуба утверждает, что все необходимые помещения, тренажерные залы, комнаты физиотерапии и другие объекты необходимые игрокам пострадали. На их восстановление понадобится много денег и времени, утверждает Левин в интервью Fanday.
"Наша двухэтажная гостиница, в которой находились медицинские кабинеты, тренажерный зал, бассейн, сауна, комфортабельные номера и так далее, тоже разрушена. Разбомбили.
Клубная инфраструктура уничтожена полностью, поэтому говорить о каких-то планах до окончания войны крайне тяжело. Рассчитываем, что Министерство спорта подстрахует нас со стадионом, который находится на балансе у государства."
Десна давно испытывает финансовые трудности, а в такой ситуации это скажется еще хуже. Один из лидеров черниговской команды, голкипер Игорь Литовка, утверждал, что президент оставил футболистов ни с чем после начала военного вторжения России.