Футболист показал сопернику половой орган после победы в серии пенальти

Игрок Црвены Звезды на эмоциях после завоевания Кубка Сербии показал вратарю Партизана половой орган. Так он отреагировал на слова соперника перед матчем

Футболист снял трусы перед соперником

Манчестер Юнайтед и Вильярреал выдали фантастическую серию пенальти в финале Лиги Европы, но еще жарче было накануне на поле в Сербии, где Црвена Звезда и Партизан разыгрывали Кубок страны.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти Црвена Звезда вырвала победу со счетом 4:3. После решающего удара, который отразил вратарь, футболисты "красно-белых" побежали праздновать победу к герою эпизоду, а Марко Гобельич не придумал ничего лучше, как показать голкиперу Партизана половой орган, сняв перед ним трусы.

Такая реакция объясняется тем, что накануне встречи страж ворот Партизана Владимир Стойкович хвастался, что принесет своей команде победу в случае серии пенальти и сделал громкое заявление: "Изнасилуйте меня, если мы не выиграем Кубок". Что ж, Стойкович поплатился за длинный язык, но Гобельич все равно должен понести наказание за свое поведение, сообщает direktno.

Некоторое время назад другой футболист стянул трусы и засветил гениталии во время празднования гола. После встречи Рауль Бобадилья признался, что сделал это ради жены. Интересно, она оценила такой жест супруга?