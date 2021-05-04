Футболист-одуванчик в третий раз стал отцом: фото из роддома

У бельгийского полузащитника Акселя Витселя теперь есть сын. Что интересно, обе старшие дочки звезды дортмундской Боруссии тоже родились весной

Витсель с женой и ребенком / Фото: Instagram

Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель, известный миллионам болельщиков не только благодаря своей игре, но и прическе-одуванчику, в третий раз стал отцом.

Жена Рафаэлла в клинике Льежа родила 32-летнему бельгийскому футболисту сына.

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"Добро пожаловать в мир, наш маленький принц Айджи", – написал Витсель у себя в Instagram, опубликовав фото из родильной палаты со своей супругой и новорожденным сынишкой

Отметим, что оба старших ребенка Акселя Витселя тоже родились весной.

1 апреля 2015 года Рафаэлла родила дочь Маи-Ли, а 31 марта 2017 года у пары появилась вторая девочка, Эви.

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Ранее мы писали о необычном хет-трике Антуана Гризманна. 8 апреля 2016 года у форварда Барселоны появилась дочь Мия, 8 апреля 2019 года – сын Амаро, а 8 апреля 2021 года – еще одна дочка Альба. Болельщики шутят, что это позволит футболисту сэкономить, отмечая именины всех троих детей в один и тот же день.

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